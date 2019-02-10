Возле границы с РФ задержали упакованный икрой автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Вблизи границы с Россией сегодня утром задержали автомобиль, упакованный икрой. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
Так, правонарушение удалось обнаружить по предварительно предоставленной информации.
"Автомобиль "УАЗ" военнослужащие остановили на направлении российского н.п. Новопетровка и украинского Отрадное. Доставить из России в Украину товар пытался наш соотечественник. Всего в ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая", - говорится в сообщении.
Правонарушитель задержан, товар и транспортное средство изъяли и установленным порядком передали компетентным органам.
В отношении гражданина Украины составили административные документы за нарушение государственной границы, его дальнейшую судьбу решит суд.
Как сообщал УНН, ранее у проводника поезда "Москва - Харьков" нашли 12 килограммов красной и черной икры.