Біля кордону з РФ затримали запакований ікрою автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Поблизу кордону з Росією сьогодні вранці затримали автомобіль, запакований ікрою. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.
Так, правопорушення вдалося виявити за попередньо наданою інформацією.
"Автомобіль "УАЗ" військовослужбовці зупинили на напрямку російського н.п. Новопетрівка та українського Отрадне. Доправити із Росії в Україну товар намагався наш співвітчизник. Всього в ході огляду транспортного засобу виявлено 250 кг ікри червоної та 60 ящиків з 300 банками ікри щуки по 110 грамів кожна", - йдеться в повідомленні.
Правопорушника затримали, товар та транспортний засіб вилучили і встановленим порядком передали компетентним органам.
Стосовно громадянина України склали адміністративні документи за порушення державного кордону, його подальшу долю вирішить суд.
Як повідомляв УНН, раніше у провідника поїзда "Москва – Харків" знайшли 12 кілограмів червоної та чорної ікри.