У бывшего консульства рф во Львове люди выставили "окровавленную" бытовую технику

Детали

Таким образом львовяне решили показать, что "отдают" оккупантам то, за чем они пришли в Украину: стиральные машины, телевизоры, микроволновые печи, компьютеры и собачьи будки.

Цитата

"Когда-то в этом частном здании работало консульство рф. Теперь-это символ мародерства и рашистского зверства. Призываю сделать такие же акции под всеми российскими дипломатическими учреждениями", - прокомментировал Садовый.

Добавим

Перед уходом российские оккупанты ограбили ЧАЭС: украли кофеварки, чайники и компьютеры.