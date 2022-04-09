Біля колишнього консульства рф у Львові люди виставили "закривавлену" побутову техніку

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В такий спосіб львів'яни вирішили показати, що "віддають" окупантам те, за чим вони прийшли в Україну: пральні машини, телевізори, мікрохвильові печі, комп'ютери та собачі будки.

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"Колись у цій приватній будівлі працювало консульство рф. Тепер – це символ мародерства і рашистського звірства. Закликаю зробити такі ж акції під усіма російськими дипломатичними установами", - прокоментував Садовий.

Додамо

Перед відходом російські окупанти пограбували ЧАЕС: вкрали кавоварки, чайники та комп'ютери.