Біля колишнього консульства рф у Львові люди виставили "закривавлену" побутову техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На своїй сторінці у Facebook мер Львова виклав світлину, де біля колишнього консульства рф у Львові люди виставили "закривавлену" побутову техніку. Про це повідомляє УНН.
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В такий спосіб львів'яни вирішили показати, що "віддають" окупантам те, за чим вони прийшли в Україну: пральні машини, телевізори, мікрохвильові печі, комп'ютери та собачі будки.
Цитата
"Колись у цій приватній будівлі працювало консульство рф. Тепер – це символ мародерства і рашистського звірства. Закликаю зробити такі ж акції під усіма російськими дипломатичними установами", - прокоментував Садовий.
Додамо
Перед відходом російські окупанти пограбували ЧАЕС: вкрали кавоварки, чайники та комп'ютери.