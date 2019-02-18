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У Гибралтара произошел инцидент с военными кораблями Испании и Британии

У Гибралтара произошел инцидент с военными кораблями Испании и Британии

Киев  •  УНН

 • 8876 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Испанский военный корабль пытался заставить коммерческие судна оставить якорную стоянку в британских водах недалеко от Гибралтара, но вмешался британский военно-морской флот, и испанский корабль поплыл прочь. Об этом сообщили власти Гибралтара, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Испанский корабль, как отмечается, пытался отдать судам приказ покинуть свои якорные стоянки на восточной стороне Гибралтарской скалы, но, как заявили власти Гибралтара, корабли оставались на своих местах. После появления британского военно-морского флота, испанский военный корабль медленно поплыл вдоль побережья.

"Эти глупые игры, в которые играют те, кто не принимает неоспоримый суверенитет Британии над водами вокруг Гибралтара, является всего лишь попыткой доставить неприятность", - заявил представитель Гибралтара.

Напряжение в территориальных водах вокруг полуострова на юге Испании часто вспыхивает между испанскими и британскими судами. Гибралтар находится под властью Великобритании с 1713 года.

По мере приближения Великобритании к выходу из ЕС (Brexit) 29 марта его статус и статус его 30 тысяч жителей обращает на себя внимание, относительно, в частности, свободного передвижения через его сухопутные и морские границы с Испанией. Испания уже обеспечила право вето относительно того, могут ли будущие соглашения по Brexit будет применяться к Гибралтару.

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