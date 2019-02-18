Біля Гібралтару стався інцидент з військовими кораблями Іспанії та Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Іспанський військовий корабель намагався змусити комерційні судна залишити якірну стоянку в британських водах недалеко від Гібралтару, але втрутився британський військово-морський флот, і іспанський корабель поплив геть. Про це повідомила влада Гібралтару, передає УНН з посиланням на Reuters.
Іспанський корабель, як зазначається, намагався віддати суднам наказ покинути свої якірні стоянки на східній стороні Гібралтарської скелі, але, як заявила влада Гібралтару, кораблі залишалися на своїх місцях. Після появи британського військово-морського флоту, іспанський військовий корабель повільно поплив вздовж узбережжя.
"Ці дурні ігри, у які грають ті, хто не приймає незаперечний суверенітет Британії над водами навколо Гібралтару, є всього лише спробою зробити неприємність", - заявив представник Гібралтару.
Напруга у територіальних водах навколо півострова на півдні Іспанії часто спалахує між іспанськими та британськими судами. Гібралтар перебуває під владою Великої Британії з 1713 року.
У міру наближення Великої Британії до виходу з ЄС (Brexit) 29 березня його статус і статус його 30 тисяч жителів викликає увагу, щодо, зокрема, вільного пересування через його сухопутні і морські кордони з Іспанією. Іспанія вже забезпечила право вето щодо того, чи можуть майбутні угоди щодо Brexit застосовуватися до Гібралтару.