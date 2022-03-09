Возле Чернигова оккупанты обстреляли людей, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В среду вблизи Чернигова российские оккупанты обстреляли людей. Информацию подтвердил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, пишет УНН со ссылкой на ”Общественное".
Детали
Сообщается, что люди шли пешим маршрутом из города. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Как сообщил Геннадий Примаков, есть погибшая девушка из Мены. Также четыре человека из мены с ранениями, которые не угрожают жизни, сейчас в больнице. Еще есть погибшие из Сновска и Корюковки. Ратан Ахмедов уточнил, что погиб юноша, который с матерью направлялся в Корюковку.
Как рассказала “Общественному” мэр Новгорода-Северского Людмила Ткаченко, погиб 19-летний парень из их общины.
Известно, что травмированных доставили в Куликовской больницы.
Как сказал в комментарии Общественному руководитель прокуратуры области Сергей Василина, все детали относительно обстоятельств происшествия, количество погибших и травмированных, он сообщит утром, 10 марта.
Ранее
Как писал УНН, на прошлой неделе российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в центре Чернигова.