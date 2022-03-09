Біля Чернігова окупанти обстріляли людей, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У середу поблизу Чернігова російські окупанти обстріляли людей. Інформацію підтвердив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, пише УНН з посиланням на “Суспільне”.
Деталі
Повідомляється, що люди йшли пішим маршрутом з міста. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.
Як повідомив Геннадій Примаков, є загибла дівчина з Мени. Також четверо людей з Мени із пораненнями, які не загрожують життю, зараз в лікарні. Ще є загиблі зі Сновська та Корюківки. Ратан Ахмедов уточнив, що загинув юнак, який з матір'ю направлявся в Корюківку.
Як розповіла “Суспільному” мер Новгорода-Сіверського Людмила Ткаченко, загинув 19-річний хлопець з їхньої громади.
Відомо, що травмованих доставили до Куликівської лікарні.
Як сказав у коментарі Суспільному керівник прокуратури області Сергій Василина, всі деталі стосовно обставин події, кількість загиблих та травмованих, він повідомить зранку, 10 березня.
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Як писав УНН, минулого тижня російські окупанти завдали ракетного удару по житловим будинкам в центрі Чернігова.