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Біля Чернігова окупанти обстріляли людей, є загиблі

Біля Чернігова окупанти обстріляли людей, є загиблі

Київ • УНН

 • 186156 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. У середу поблизу Чернігова російські окупанти обстріляли людей. Інформацію підтвердив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, пише УНН з посиланням на “Суспільне”.

Деталі

Повідомляється, що люди йшли пішим маршрутом з міста. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.

Як повідомив Геннадій Примаков, є загибла дівчина з Мени. Також четверо людей з Мени із пораненнями, які не загрожують життю, зараз в лікарні. Ще є загиблі зі Сновська та Корюківки. Ратан Ахмедов уточнив, що загинув юнак, який з матір'ю направлявся в Корюківку.

Як розповіла “Суспільному” мер Новгорода-Сіверського Людмила Ткаченко, загинув 19-річний хлопець з їхньої громади.

Відомо, що травмованих доставили до Куликівської лікарні.

Як сказав у коментарі Суспільному керівник прокуратури області Сергій Василина, всі деталі стосовно обставин події, кількість загиблих та травмованих, він повідомить зранку, 10 березня.

Раніше

Як писав УНН, минулого тижня російські окупанти завдали ракетного удару по житловим будинкам в центрі Чернігова.

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