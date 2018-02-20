У Белого дома устроили "лежачий протест" из-за недавней стрельбы в школе Флориды

“17 студентов (как символ того, что именно столько людей погибло во время стрельбы в школе города Паркленд) легли на дороге напротив главного входа в резиденцию президента. Протестующие лежали на земле по три минуты — именно столько времени понадобилось подозреваемому Николасу Крузу для того, чтобы убить учеников школы Паркленд 14 февраля”, - отмечает издание.

Студенты держали плакаты с надписями “Любите детей, а не оружие”, а также “Нам нужны действия”, пока один из участников зачитывал имена погибших.

Как сообщал УНН, Николас Круз признался в том, что он 14 февраля открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек в средней школе американского города Паркленд (штат Флорида).