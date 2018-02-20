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Біля Білого дому влаштували "лежачий протест" через нещодавню стрілянину в школі Флориди

Біля Білого дому влаштували "лежачий протест" через нещодавню стрілянину в школі Флориди

Київ • УНН

 • 11345 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Студенти влаштували “лежачий протест” біля Білого дому у Вашингтоні, вимагаючи від президента і Конгресу США посилення контролю над обігом зброї в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання New York Post.

“17 студентів (як символ того, що саме стільки людей загинуло під час стрілянини у школі міста Паркленд) лягли на дорозі навпроти головного входу в резиденцію президента. Учасники протесту лежали на землі по три хвилини — саме стільки часу знадобилося підозрюваному Ніколасу Крузу для того, щоб вбити учнів школи Паркленда 14 лютого”, — зазначає видання.

Студенти тримали плакати з написами “Любіть дітей, а не зброю” а також “Нам потрібні дії”, поки один з учасників зачитував імена загиблих.

Як повідомляв УНН, Ніколас Круз зізнався в тому, що він 14 лютого відкрив стрілянину з гвинтівки AR-15, убивши 17 осіб у середній школі американського міста Паркленд (штат Флорида).

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