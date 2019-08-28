У берегов Севастополя взорвали авиабомбу

По информации оккупационного ведомства, снаряд находился на глубине 15-ти метров и на расстоянии 600 метров от комплекса зданий училища имени Нахимова.

“Уничтожение бомбы на месте могло поставить под угрозу ближайшие здания и сооружения, расположенные на берегу Песочной бухты. Поэтому решили провести отбуксировать боеприпаса на безопасное расстояние и сделать его ликвидации на траверзе мыса Толстый”, — говорится в сообщении.

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В аннексированном Крыму и Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.

Ранее УНН сообщал, что на территории Кремля во время работ по укреплению грунта обнаружили авиационную бомбу.

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