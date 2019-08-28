МЗС України: Мілітаризація Криму — це виклик міжнародному порядку і безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Мілітаризація анексованого Криму й “поширення ядерної зброї в Чорноморському регіоні” — це виклик міжнародному порядку й безпеці. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України в Twitter, передає УНН.
В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що “російський режим загрожує не лише Україні, а й усій Європі”.
Після анексії Криму 2014 року Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.
Резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв’язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростання російської військової присутності в Чорному і Азовському морях.
Нагадаємо, у Раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за невизнання українськими Криму та Донбасу.