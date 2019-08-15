У Кремлі знайшли авіабомбу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На території Кремля під час робіт з укріплення ґрунту виявили авіаційну бомбу, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Як повідомляють у четвер російські ЗМІ, найімовірніше, йдеться про бомбу часів Другої світової війни.
Повідомляється, що її виявили під час розкопок на території Тайницького саду, розташованого у стінах московського Кремля, на місці, де в дореволюційні часи розташовувався льох для зберігання продуктів.
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що інцидент, пов’язаний із виявленням авіабомби, не вплинув на робочий графік президента Володимира Путіна.
"Всі заходи графіка глави держави йдуть за планом", – сказав Пєсков.
Повідомляється, що боєприпас вже вивезли з території Кремля з дотриманням усіх заходів безпеки.
Як повідомляв УНН, Кремль не бачить політичної кризи в РФ на тлі протестів.