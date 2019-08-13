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Кремль не бачить політичної кризи в РФ на тлі протестів

Кремль не бачить політичної кризи в РФ на тлі протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кремль вважає неприпустимим невідповідне застосування сили російською поліцією, але виправдовує жорсткі дії правоохоронців для припинення заворушень. Про це заявив у вівторок прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми вважаємо... абсолютно неприпустимим невідповідне застосування сили з боку представників органів влади і вважаємо абсолютно виправданим жорсткі дії правоохоронців для припинення громадських заворушень", - заявив представник Кремля.

Пєсков підкреслив, що у випадку появи якихось судових позовів, вони "повинні розслідуватися необхідним чином і потім повинні розглядатися в суді".

За оцінкою Пєскова, правоохоронні органи виконують свої обов'язки і роблять все необхідне для припинення нелегітимних спроб, а також для забезпечення безпеки під час легітимних, узгоджених акцій. Він додав, що в разі, якщо неузгоджений мітинг набуває форми масових заворушень, його можна кваліфікувати як "організовані заворушення".

Пєсков також повідомив, що Кремль в рівній мірі фіксує як випадки непокори поліції, так і прояви агресії поліцейськими.

Представник Кремля також відповів на питання, чи вважає президент РФ Володимир Путін чимось незвичайним події, пов'язані з масовими акціями в Москві. "Безумовно, ні", - сказав Пєсков.

Прес-секретар підкреслив, що "президент, зрозуміло, звертає увагу на те, що відбувається".

"Ми не згодні з тими, хто називає те, що відбувається, політичною кризою. Це не криза, протести відбуваються у багатьох країнах світу, вони викликані конкретними питаннями. У європейських столицях, у всьому світі відбуваються акції протесту", - сказав журналістам Пєсков.

Як повідомляв УНН, в містах Російської Федерації протягом акцій протесту 10 серпня силовики затримали 352 осіб.

3 серпня стало відомо про затримання під час акцій 828 осіб. Також з'являлася інформація про госпіталізацію 5 осіб в результаті протистоянь протестувальників зі співробітниками Росгвардіі. А в суботу до того, 27 липня, були затримані 1388 осіб.

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