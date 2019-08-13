Кремль не видит политического кризиса в РФ на фоне протестов

"Мы считаем... абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков", - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в случае появления каких-то судебных исков, они "должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде".

По оценке Пескова, правоохранительные органы выполняют свои обязанности и делают все необходимое для пресечения нелегитимных попыток, а также для обеспечения безопасности в ходе легитимных, согласованных акций. Он добавил, что в случае, если несогласованный митинг приобретает форму массовых беспорядков, его можно квалифицировать как "организованные беспорядки".

Песков также сообщил, что Кремль в равной степени фиксирует как случаи неповиновения полиции, так и проявления агрессии полицейскими.

Представитель Кремля также ответил на вопрос, считает ли президент РФ Владимир Путин чем-то из ряда вон выходящим события, связанные с массовыми акциями в Москве. "Безусловно, нет", - сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что "президент, разумеется, обращает внимание на происходящее".

"Мы не согласны с теми, кто называет происходящее политическим кризисом. Это не кризис, протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста",- сказал журналистам Песков.

Как сообщал УНН, в городах Российской Федерации в течение акций протеста 10 августа силовики задержали 352 человек.

3 августа стало известно о задержании в ходе акций 828 человек. Также появлялась информация о госпитализации 5 человек в результате противостояний протестующих с сотрудниками Росгвардии. А в субботу до того, 27 июля, были задержаны 1388 человек.