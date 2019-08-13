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7 марта, 06:35 • 100427 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129303 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139331 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127310 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128662 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130641 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153184 просмотра

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Кремль не видит политического кризиса в РФ на фоне протестов

Кремль не видит политического кризиса в РФ на фоне протестов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Кремль считает недопустимым несоразмерное применение силы российской полицией, но оправдывает жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем... абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков", - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в случае появления каких-то судебных исков, они "должны расследоваться необходимым образом и затем должны рассматриваться в суде".

По оценке Пескова, правоохранительные органы выполняют свои обязанности и делают все необходимое для пресечения нелегитимных попыток, а также для обеспечения безопасности в ходе легитимных, согласованных акций. Он добавил, что в случае, если несогласованный митинг приобретает форму массовых беспорядков, его можно квалифицировать как "организованные беспорядки".

Песков также сообщил, что Кремль в равной степени фиксирует как случаи неповиновения полиции, так и проявления агрессии полицейскими.

Представитель Кремля также ответил на вопрос, считает ли президент РФ Владимир Путин чем-то из ряда вон выходящим события, связанные с массовыми акциями в Москве. "Безусловно, нет", - сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что "президент, разумеется, обращает внимание на происходящее".

"Мы не согласны с теми, кто называет происходящее политическим кризисом. Это не кризис, протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста",- сказал журналистам Песков.

Как сообщал УНН, в городах Российской Федерации в течение акций протеста 10 августа силовики задержали 352 человек

3 августа стало известно о задержании в ходе акций 828 человек. Также появлялась информация о госпитализации 5 человек в результате противостояний протестующих с сотрудниками Росгвардии. А в субботу до того, 27 июля, были задержаны 1388 человек.

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