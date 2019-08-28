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Біля берегів Севастополя підірвали авіабомбу

Біля берегів Севастополя підірвали авіабомбу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Біля берегів Севастополя в Пісочній бухті 27 серпня підірвали авіабомбу SD-50 часів Другої світової війни. Про це повідомляє Управління МНС Росії в окупованому Севастополі, передає УНН спираючись на інформацію Радіо Свобода.

За інформацією окупаційного відомства, снаряд перебував на глибині 15-ти метрів і на відстані 600 метрів від комплексу будівель училища імені Нахімова.

“Знищення бомби на місці могло поставити під загрозу найближчі будівлі та споруди, розташовані на березі Пісочної бухти. Тому вирішили провести відбуксирування боєприпасу на безпечну відстань і зробити його ліквідацію на траверзі мису Товстий”, — йдеться в повідомленні.

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В анексованому Криму і Севастополі нерідко знаходять снаряди, що залишилися в землі з часів Другої світової війни. На півострові працюють загони з розмінування.

Раніше УНН повідомляв, що на території Кремля під час робіт з укріплення ґрунту виявили авіаційну бомбу.

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