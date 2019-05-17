У берегов Крыма 9 мая находилось около 40 вражеских кораблей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Во время мероприятий 9 мая на временно оккупированной территории Автономной республики Крым находилось более 30 тыс. военных РФ. В этот день у берегов Крыма находилось около 40 российских кораблей. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
"9 мая 2019 года на временно оккупированной территории Автономной республики Крым находилось около 32 тыс. человек военного персонала и более 1 тыс. единиц основных видов военной техники РФ. В этот день в районе Крымского полуострова находилось около 40 кораблей", - сообщили в управлении.
Напомним, у Путина заявили, что "не дождались ответа" Украины на предложение забрать технику из Крыма.
Ранее УНН сообщал, что Россия утилизирует украинскую военную технику в Крыму после 2024 года.