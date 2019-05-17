Біля берегів Криму 9 травня перебувало близько 40 ворожих кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Під час заходів 9 травня на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим перебувало понад 30 тис. військових РФ. В цей день біля берегів Криму перебувало близько 40 російських кораблів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Головному Управлінні Розвідки Міністерства Оборони України.
"9 травня 2019 року на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим перебувало близько 32 тис. осіб військового персоналу та понад 1 тис. одиниць основних видів військової техніки РФ. В цей день у районі Кримського півострова перебувало близько 40 кораблів", - повідомили в управлінні.
Нагадаємо, у Путіна заявили, що "не дочекалися відповіді" України на пропозицію забрати техніку з Криму.
Раніше УНН повідомляв, що Росія утилізує українську військову техніку в Криму після 2024 року.