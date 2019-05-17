Біля берегів Криму 9 травня перебувало близько 40 ворожих кораблів

КИЇВ. 17 травня. УНН. Під час заходів 9 травня на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим перебувало понад 30 тис. військових РФ. В цей день біля берегів Криму перебувало близько 40 російських кораблів. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Головному Управлінні Розвідки Міністерства Оборони України.