Близ Барселоны столкнулись два пассажирских поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Испании близ Барселоны столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего один человек погиб и около сотни пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CCMA.
Испанская национальная железнодорожная служба сообщила, что пригородные поезда столкнулись "лоб в лоб" на линии между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса, на северо-запад от Барселоны.
Один из них направлялся в Барселону, а второй в Манресу.
На данный момент неизвестно, почему поезда оказались на одном пути.
Ведется расследование причин аварии.
В управлении гражданской защиты Каталонии сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, шестнадцатого удовлетворительном, еще 76 - получили незначительные травмы.
Как сообщал УНН, в Ивано-Франковской грузовик выехал на пути, вызвав частичное восхождение локомотива пассажирского поезда.