Біля Барселони зіткнулися два пасажирські потяги: майже сотня постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. В оточенні міста Барселона на північному сході Іспанії в п'ятницю сталося зіткнення поїздів, в результаті загинула одна людина, ще 95 отримали травми. Про це повідомляє УНН із посиланням на CCMA.
Іспанська національна залізнична служба заявила, що два потяги зіткнулися лоб в лоб на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельет і Манреса, на північний захід від Барселони.
Один з них прямував у Барселону, а другий в Манресу.
На даний момент невідомо, чому потяги опинилися на одній колії.
Ведеться розслідування причин аварії.
В управлінні цивільного захисту Каталонії повідомили, що троє постраждалих перебувають у важкому стані, 16 — у задовільному, ще 76 — отримали незначні травми.
Як повідомляв УНН, на Івано-Франківщині вантажівка виїхала на колії, спричинивши часткове сходження локомотиву пасажирського поїзда.