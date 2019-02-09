Біля Барселони зіткнулися два пасажирські потяги: майже сотня постраждалих

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. В оточенні міста Барселона на північному сході Іспанії в п'ятницю сталося зіткнення поїздів, в результаті загинула одна людина, ще 95 отримали травми. Про це повідомляє УНН із посиланням на CCMA.

Іспанська національна залізнична служба заявила, що два потяги зіткнулися лоб в лоб на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельет і Манреса, на північний захід від Барселони.

Один з них прямував у Барселону, а другий в Манресу.

На даний момент невідомо, чому потяги опинилися на одній колії.

Ведеться розслідування причин аварії.

В управлінні цивільного захисту Каталонії повідомили, що троє постраждалих перебувають у важкому стані, 16 — у задовільному, ще 76 — отримали незначні травми.

Як повідомляв УНН, на Івано-Франківщині вантажівка виїхала на колії, спричинивши часткове сходження локомотиву пасажирського поїзда.

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