Возле администрации Трампа обнаружили устройства для перехвата телефонного трафика
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В США у Белого дома обнаружили шпионские устройства, которые могут принадлежать Израилю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Миниатюрные устройства слежения StingRays были обнаружены у Белого дома, а также других важных местах вокруг Вашингтона. Устройства были замаскированы под станцию мобильной сети и перехватывали телефонный трафик.
По сообщению трех бывших высокопоставленных американских чиновников, эти устройства могли быть предназначены для слежения за президентом США Дональдом Трампом, а также его окружением. По мнению источников, ответственным за шпионские устройства является Израиль.
При этом представитель израильского посольства Элад Штромайер опроверг причастность Израиля к установлению прослушивающих устройств.
"Эти утверждения являются абсолютной чушью. Израиль не проводит шпионские операции в Соединенных Штатах", - заявил Штромайер.
В администрации Трампа комментировать произошедшее отказались.
Напомним, работники Huawei тесно сотрудничали с китайскими военными.