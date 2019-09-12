Біля адміністрації Трампа виявили пристрої для перехоплення телефонного трафіку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У США біля Білого дому виявили шпигунські пристрої, які можуть належати Ізраїлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Мініатюрні пристрої спостереження StingRays були виявлені поблизу Білого дому, а також інших важливих місцях навколо Вашингтона. Пристрої були замасковані під станцію мобільної мережі і перехоплювали телефонний трафік.
За повідомленням трьох колишніх високопоставлених американських чиновників, ці пристрої могли бути призначені для стеження за президентом США Дональдом Трампом, а також його оточенням. На думку джерел, відповідальним за шпигунські пристрої є Ізраїль.
При цьому представник ізраїльського посольства Елад Штромайер спростував причетність Ізраїлю до встановлення прослуховуючих пристроїв.
"Ці твердження є абсолютною нісенітницею. Ізраїль не проводить шпигунські операції в Сполучених Штатах", - заявив Штромайер.
В адміністрації Трампа коментувати подію відмовилися.
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