Большинство жертв взрывов в Стамбуле были гражданами Турции

Отмечается, что среди пострадавших также было несколько иностранных граждан.

В настоящее время международный аэропорт Ататюрка закрыт, пассажиры эвакуированы. Рейсы перенаправляются в другие города, все вылеты отменены.

Как сообщал УНН, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракт в аэропорту Стамбула.

Р.Эрдоган выразил соболезнования турецкому народу и близким пострадавших. Он также выразил надежду, что атака на аэропорт Ататюрка станет поворотным моментом в общей борьбе с терроризмом во всем мире и особенно в западных странах.

Напомним, власти Турции сообщили, что в результате теракта, произошедшего в аэропорту Ататюрка в городе Стамбуле погибли 50 человек, 60 пострадали .

Добавим, министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что у входа на станцию ​​метро у международного аэропорта в Стамбуле произошел взрыв .

На текущий момент известно о как минимум двух взрывах при входе в аэропорт Ататюрка , известно, что взрывы прогремели в рамки металлоискателей.

По словам министра, уже известно, какая террористическая организация ответственна за этот взрыв, однако пока не разглашается.