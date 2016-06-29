Большинство жертв взрывов в Стамбуле были гражданами Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Большее число жертв и пострадавших в результате взрывов в аэропорту Стамбула были гражданами Турции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что среди пострадавших также было несколько иностранных граждан.
В настоящее время международный аэропорт Ататюрка закрыт, пассажиры эвакуированы. Рейсы перенаправляются в другие города, все вылеты отменены.
Как сообщал УНН, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил теракт в аэропорту Стамбула.
Р.Эрдоган выразил соболезнования турецкому народу и близким пострадавших. Он также выразил надежду, что атака на аэропорт Ататюрка станет поворотным моментом в общей борьбе с терроризмом во всем мире и особенно в западных странах.
Напомним, власти Турции сообщили, что в результате теракта, произошедшего в аэропорту Ататюрка в городе Стамбуле погибли 50 человек, 60 пострадали .
Добавим, министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что у входа на станцию метро у международного аэропорта в Стамбуле произошел взрыв .
На текущий момент известно о как минимум двух взрывах при входе в аэропорт Ататюрка , известно, что взрывы прогремели в рамки металлоискателей.
По словам министра, уже известно, какая террористическая организация ответственна за этот взрыв, однако пока не разглашается.