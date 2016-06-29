Більшість жертв вибухів у Стамбулі були громадянами Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Більше число жертв і постраждалих в результаті вибухів в аеропорту Стамбула були громадянами Туреччини, передає УНН з посиланням на Reuters.
Відзначається, що серед постраждалих також було кілька іноземних громадян.
В даний час міжнародний аеропорт Ататюрка закритий, пасажири евакуйовані. Рейси перенаправляються в інші міста, всі вильоти скасовані.
Як повідомляв УНН, Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган засудив теракт в аеропорту Стамбула.
Р.Ердоган висловив співчуття турецькому народу і близьким потерпілих. Він також висловив надію, що атака на аеропорт Ататюрка стане поворотним моментом у спільній боротьбі з тероризмом у всьому світі і особливо в західних країнах.
Нагадаємо, влада Туреччини повідомила, що в результаті теракту, що стався в аеропорту Ататюрка в місті Стамбулі загинули 50 людей, 60 постраждали.
Додамо, міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг заявив, що біля входу на станцію метро у міжнародного аеропорту в Стамбулі стався вибух.
На поточний момент відомо про, як мінімум, два вибухи при вході в аеропорт Ататюрка, відомо, що вибухи пролунали у рамок металошукачів.
За словами міністра, вже відомо, яка терористична організація відповідальна за цей вибух, проте наразі не розголошується.