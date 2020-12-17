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Большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина с 8 января - опрос

Киев • УНН

 • 11764 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине 56% опрошенных поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 января. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает УНН.

Большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина с 8 января - опрос

"56% поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 января, 41% - против этого. 52% считают, что распространение коронавируса в результате локдауну уменьшится, 45% - имеют противоположное мнение", - говорится в результатах исследования. Также сообщается, что 76% опрошенных хорошо осведомлены, что правительство приняло решение ввести жесткий карантин (локдаун) с 8 по 24 января 2021, 20% - что-то слышали об этом, 4% - не знают.

Кроме того, 63% поддерживают запрет митингов, демонстраций во время действия жесткого карантина, 35% - не поддерживают.

"Более 70% опрошенных поддерживают закрытия в рамкам жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, а также ресторанов и кафе (четверть против этого). За закрытие школ выступают 54% (43% против), детсадов - 48% (47% против). Меньше поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% - за, 67% - против), междугородного общественного транспорта (23% - за, 75% - против) и общественного транспорта (18% - за, 80% - против)", - отмечается в результатах исследования.

СПРАВКА: опрос проведен 12-14 декабря 2020 среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность - 2500 респондентов. Метод опроса - CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, правительство объявило , что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. Как сообщалось, в Минздраве посоветовали воздержаться от поездок во время новогодних праздников.

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