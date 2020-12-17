Більшість українців підтримують запровадження жорсткого карантину з 8 січня - опитування

“56% підтримують рішення Уряду запровадити жорсткий карантин з 8 січня, 41% — проти цього. 52% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 45% — мають протилежну думку”, — йдеться у результатах дослідження. Також повідомляється, що 76% опитаних добре обізнані, що Уряд прийняв рішення запровадити жорсткий карантин (локдаун) з 8 по 24 січня 2021 року, 20% — щось чули про це, 4% — не знають.

Окрім того, 63% підтримують заборону мітингів, демонстрацій під час дії жорсткого карантину, 35% — не підтримують. “Більше 70% опитаних підтримують закриття в рамкам жорсткого карантину спортзалів, кінотеатрів, а також ресторанів і кафе (чверть проти цього). За закриття шкіл виступають 54% (43% проти), дитсадків — 48% (47% проти). Найменше підтримують закриття продовольчих ринків (31% — за, 67% — проти), міжміського громадського транспорту (23% — за, 75% — проти) і громадського транспорту (18% — за, 80% — проти)”, — зазначається у результатах дослідження.

ДОВІДКА: опитування проведено 12-14 грудня 2020 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна: за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність — 2500 респондентів. Метод опитування — CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. Як повідомлялося, у МОЗ порадили утриматись від подорожей під час новорічних свят.