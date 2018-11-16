Большинство украинцев поддерживает автокефалию - опрос

"По нашим оценкам, 52,8%, то есть больше половины, поддерживают автокефалию. Категорически "нет", то есть не поддерживают 19,1%", - отметил он.

По его словам, не интересуются религиозной темой и вопросом автокефалии - 19,6%, не определились - 8,5%.

При этом он добавил, что 50,2% украинцев поддерживают интеграцию страны в Евросоюз, за ​​ориентир на НАТО выступает 41,5%, хотя недавно эти показатели составляли 53% и 44,5% соответственно.

Приведенные данные были получены в ходе опроса взрослого населения Украины, проведенного с 27 октября по 4 ноября 2018 года Социологическим центром имени Михаила Драгоманова. Методом личного интервью опрошено 1800 респондентов, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО.) Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее бывший пресс-секретарь предстоятеля УПЦ (МП) Георгий Коваленко заявил, что Объединительный собор, на котором будет решаться вопрос создания УПЦ, должен состояться 22 ноября.



Со своей стороны в Киевской патриархии заявили, что дата Объединительного собора от6носительно создания единой поместной Украинской православной церкви и избрания ее предстоятеля еще не определили, когда она появится, ее объявят официально, а сейчас идет подготовительный процесс, к тому же с положительной динамикой.

Между тем в Киев приехал представитель Константинополя - митрополит Галльский Эммануил, который должен возглавить Объединительный собор.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Отметим, по так называемой дорожной карте к получению автокефалии Православной церковью в Украине, после соответствующего решения синода Вселенского патриархата еще предстоит собор с участием архиереев Киевской патриархии, УАПЦ и Московского патриархата в Киеве для создания единой поместной УПЦ и избрания предстоятеля, а затем - получение Томоса об автокефалии как документа.