Більшість українців підтримує автокефалію - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Згідно з соціологічним опитуванням, більше половини українців підтримують ідею створення в Україні незалежної єдиної Української православної церкви. Про це повідомив політичний експерт Ростислав Балабан під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"За нашими оцінками, 52,8%, тобто більше половини, підтримують автокефалію. Категорично "ні", тобто не підтримують 19,1%", - зазначив він.
За його словами, не цікавляться релігійною темою і питанням автокефалії - 19,6%, не визначились - 8,5%.
При цьому він додав, що 50,2% українців підтримують інтеграцію країни до Євросоюзу, за орієнтир на НАТО виступає 41,5%, хоча нещодавно ці показники складали 53% і 44,5% відповідно.
Наведені дані були отримані під час опитування дорослого населення України, проведеного з 27 жовтня по 4 листопада 2018 року Соціологічним центром імені Михайла Драгоманова. Методом особистого інтерв'ю опитано 1800 респондентів, що проживають в усіх областях України (окрім АР Крим та територій ОРДЛО.) Похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Раніше колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що Об'єднавчий собор, на якому буде вирішуватись питання створення УПЦ, має відбутися 22 листопада.
Зі свого боку у Київській патріархії заявили, що дату Об'єднавчого собору щодо утворення єдиної помісної Української православної церкви та обрання її предстоятеля ще не визначили, коли вона з'явиться, її оголосять офіційно, а наразі триває підготовчий процес, до того ж з позитивною динамікою.
Тим часом до Києва приїхав представник Константинополя - митрополит Галльський Еммануїл, який має очолити Об’єднавчий собор.
Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Зазначимо, за так званою дорожньою картою до отримання автокефалії Православною церквою в Україні, після відповідного рішення синоду Вселенського патріархату ще має відбутися собор за участю архієреїв Київської патріархії, УАПЦ та Московського патріархату у Києві щодо утворення єдиної помісної УПЦ та обрання предстоятеля, а потім - отримання Томоса про автокефалію як документа.