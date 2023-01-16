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Большинство украинцев ожидают победы в течение ближайшего года - опрос

Киев • УНН

 • 423478 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Более 63% украинцев ожидают победы Украины в течение ближайшего года или даже быстрее. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 19 до 25 декабря 2022 года, информирует УНН.

Большинство украинцев ожидают победы в течение ближайшего года - опрос

Цитата

«Более 95% опрошенных уверены в победе Украины в войне с россией. При этом абсолютное большинство респондентов (63,2%) ожидают ее в течение ближайшего года или даже быстрее. Лишь 26% ответили, что война будет длиться больше года», - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что в обществе существуют значительные надежды на скорое завершение военного противостояния с россией, финалом которого будет победа Украины.

«Стоит отметить, что почти все респонденты дают высокие (63,8%) или средние (32,1%) оценки международной поддержки, которая предоставляется Украине для победы над россией», - отмечается в результатах опроса.

Дополнение

Результаты опроса КМИС репрезентуют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса (после взвешивания - в соответствии с демографической структурой, существовавшей на начало широкомасштабной войны рф против Украины).

Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) и исключительно по мобильным телефонным номерам.

Статистическая погрешность выборки объемом 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки в обычных условиях составляет 1.1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2.5%. В то же время могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые сейчас полноценно оценить невозможно.

Дополнение

В Украине уровень доверия к Вооруженным силам Украины за последний год вырос с 72% до 96%, а доверия к церкви снизился с 51% до 44%.

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