Большинство украинцев ожидают победы в течение ближайшего года - опрос

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«Более 95% опрошенных уверены в победе Украины в войне с россией. При этом абсолютное большинство респондентов (63,2%) ожидают ее в течение ближайшего года или даже быстрее. Лишь 26% ответили, что война будет длиться больше года», - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что в обществе существуют значительные надежды на скорое завершение военного противостояния с россией, финалом которого будет победа Украины.

«Стоит отметить, что почти все респонденты дают высокие (63,8%) или средние (32,1%) оценки международной поддержки, которая предоставляется Украине для победы над россией», - отмечается в результатах опроса.

Дополнение

Результаты опроса КМИС репрезентуют взрослое население Украины, за исключением АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса (после взвешивания - в соответствии с демографической структурой, существовавшей на начало широкомасштабной войны рф против Украины).

Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) и исключительно по мобильным телефонным номерам.

Статистическая погрешность выборки объемом 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2.2%. При предположении, что дизайн-эффект такой выборки в обычных условиях составляет 1.1, максимальная погрешность выборки должна быть не более 2.5%. В то же время могут быть дополнительные смещения, связанные с военным вторжением, которые сейчас полноценно оценить невозможно.

Дополнение

В Украине уровень доверия к Вооруженным силам Украины за последний год вырос с 72% до 96%, а доверия к церкви снизился с 51% до 44%.