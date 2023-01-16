Більшість українців очікують на перемогу впродовж найближчого року - опитування

Цитата

«Більш ніж 95% опитаних впевнені у перемозі України у війні з росією. При цьому абсолютна більшість респондентів (63,2%) очікують її впродовж найближчого року або навіть швидше. Лише 26% відповіли, що війна буде тривати більше року», - ідеться в результатах опитування.

Зазначається, що в суспільстві існують значні сподівання на швидке завершення військового протистояння з росією, фіналом якого буде перемога України.

«Варто зазначити, що майже усі респонденти дають високі (63,8%) або середні (32,1%) оцінки міжнародної підтримки, яка надається України для перемоги над росією», - зазначається в результатах опитування.

Додамо

Результати опитування КМІС репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу (після зважування - у відповідності з демографічною структурою, що існувала на початок широкомасштабної війни рф проти України).

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) та винятково за мобільними телефонними номерами.

Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1.1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2.5%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.

Доповнення

В Україні рівень довіри до Збройних сил України за останній рік зріс з 72% до 96%, а довіри до церкви знизилася з 51% до 44%.