Більшість українців очікують на перемогу впродовж найближчого року - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Понад 63% українців очікують на перемогу України впродовж найближчого року або навіть швидше. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведене 19 до 25 грудня 2022 року, інформує УНН.
Цитата
«Більш ніж 95% опитаних впевнені у перемозі України у війні з росією. При цьому абсолютна більшість респондентів (63,2%) очікують її впродовж найближчого року або навіть швидше. Лише 26% відповіли, що війна буде тривати більше року», - ідеться в результатах опитування.
Зазначається, що в суспільстві існують значні сподівання на швидке завершення військового протистояння з росією, фіналом якого буде перемога України.
«Варто зазначити, що майже усі респонденти дають високі (63,8%) або середні (32,1%) оцінки міжнародної підтримки, яка надається України для перемоги над росією», - зазначається в результатах опитування.
Додамо
Результати опитування КМІС репрезентують доросле населення України, за виключенням АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу (після зважування - у відповідності з демографічною структурою, що існувала на початок широкомасштабної війни рф проти України).
Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) та винятково за мобільними телефонними номерами.
Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2.2%. За припущення, що дизайн-ефект такої вибірки за звичайних умов становить 1.1, максимальна похибка вибірки має бути не більше 2.5%. Водночас можуть бути додаткові зміщення, пов’язані з воєнним вторгненням, які наразі повноцінно оцінити неможливо.
Доповнення
В Україні рівень довіри до Збройних сил України за останній рік зріс з 72% до 96%, а довіри до церкви знизилася з 51% до 44%.