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Рівень довіри українців до ЗСУ зріс майже до 100% - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україні рівень довіри до Збройних сил України за останній рік зріс з 72% до 96%, а довіри до церкви знизилася з 51% до 44%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке було проведене 4-27 грудня 2022 року, інформує УНН.

Рівень довіри українців до ЗСУ зріс майже до 100% - опитування

Цитата

«Найбільшою довірою в Україні продовжують користуватися Збройні сили, і за останній рік (між груднем 2021 і груднем 2022 років) рівень довіри зріс з 72% до 96%. Баланс довіри-недовіри ЗСУ (тобто різниця між часткою тих, хто довіряє, і часткою тих, хто не довіряє) становить +96% (у грудні 2021 році було +60%)», - йдеться в результатах опитування.

Повідомляється, що далі йде довіра до Президента України і довіра волонтерам.

«У грудні 2021 року 27% довіряли Президенту (і баланс був від’ємним -23%, тобто було більше тих, хто не довіряв, ніж довіряв), проте за рік показник зріс до 84%, а баланс наразі становить +80%. У випадку волонтерів довіра зросла з 68% до 84%, а баланс покращився з +57% до +81%», - зазначається в результатах опитування.

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Також простежується значне покращення довіри і двом іншим силовим структурам у списку: довіра до СБУ зросла з 29% до 63% (баланс зріс з -7% до +54%), а до Національної поліції – з 30% до 58% (баланс зріс з -14% до +45%).

Окрім того, значно покращилося сприйняття уряду та Верховної Ради.

«Довіра до уряду зросла з 14% до 52% (баланс зріс з -46% до +33%). У випадку парламенту хоча загалом показники довіри не є високими, але також має місці значний ріст довіри: з 11% до 35%, а баланс зріс з -56% до +2%», - йдеться в результатах опитування.

У КМІС цього року до переліку інституцій додали прокурорів та суди.

«Як виявилося, це єдині українські інституції, які мають негативний баланс довіри-недовіри і до яких українці ставляться найбільш критично. Так, судам довіряють 25%, не довіряють – 34% (решта не мають визначеного ставлення) (баланс становить -9%). Прокурорам довіряють 21%, не довіряють – 32% (баланс становить -11%). У 2021 році у нас у списку не було аналогічних інституцій, то ми не можемо прямо говорити про динаміку. Утім, у 2018 році в іншому опитуванні КМІС 12% довіряли судовій системі, а 78.5% – не довіряли. Скоріше за все, порівняно з 2021 роком також відбулися помітні покращення в ставленні до судів та прокурорів, хоча все одно зберігається значний скепсис», - йдеться в повідомленні.

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«Простежується деяке погіршення ставлення до Церкви: частка тих, хто довіряє Церкві, знизилася з 51% до 44%, а баланс знизився з +27% до +22%», - зазначається в повідомленні.

Додамо

КМІС провів опитування методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 995 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим), на підконтрольній території.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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