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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уровень доверия украинцев к ВСУ вырос почти до 100% - опрос

Киев • УНН

 • 464935 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине уровень доверия к Вооруженным силам Украины за последний год вырос с 72% до 96%, а доверия к церкви снизился с 51% до 44%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который был проведен 4-27 декабря 2022 года, информирует УНН.

Уровень доверия украинцев к ВСУ вырос почти до 100% - опрос

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«Наибольшим доверием в Украине продолжают пользоваться Вооруженные силы, и за последний год (между декабрем 2021 и декабрем 2022 годов) уровень доверия вырос с 72% до 96%. Баланс доверия-недоверия ВСУ (то есть разница между долей тех, кто доверяет, и долей тех, кто не доверяет) составляет +96% (в декабре 2021 году было +60%)», - говорится в результатах опроса.

Сообщается, что далее идет доверие к Президенту Украины и доверие волонтерам.

«В декабре 2021 года 27% доверяли Президенту (и баланс был отрицательным -23%, то есть было больше тех, кто не доверял, чем доверял), однако за год показатель вырос до 84%, а баланс сейчас составляет +80%. В случае волонтеров доверие выросло с 68% до 84%, а баланс улучшился с +57% до +81%», - отмечается в результатах опроса.

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Также прослеживается значительное улучшение доверия и к двум другим силовым структурам в списке: доверие к СБУ выросло с 29% до 63% (баланс вырос с -7% до +54%), а к Национальной полиции – с 30% до 58% (баланс вырос с -14% до +45%).

Кроме того, значительно улучшилось восприятие правительства и Верховной Рады.

«Доверие к правительству выросло с 14% до 52% (баланс вырос с -46% до +33%). В случае парламента хотя в целом показатели доверия не являются высокими, но также имеет место значительный рост доверия: с 11% до 35%, а баланс вырос с -56% до +2%», - говорится в результатах опроса.

В КМИС в этом году в перечень институтов добавили прокуроров и суды.

«Как оказалось, это единственные украинские институты, которые имеют отрицательный баланс доверия-недоверия и к которым украинцы относятся наиболее критично. Так, судам доверяют 25%, не доверяют – 34% (остальные не имеют определенного отношения) (баланс составляет -9%). Прокурорам доверяют 21%, не доверяют – 32% (баланс составляет -11%). В 2021 году у нас в списке не было аналогичных институтов, поэтому мы не можем прямо говорить о динамике. Впрочем, в 2018 году в другом опросе КМИС 12% доверяли судебной системе, а 78,5% – не доверяли. Скорее всего, по сравнению с 2021 годом также произошли заметные улучшения в отношении к судам и прокурорам, хотя все равно сохраняется значительный скепсис», - говорится в сообщении.

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«Прослеживается некоторое ухудшение отношения к Церкви: доля тех, кто доверяет Церкви, снизилась с 51% до 44%, а баланс снизился с +27% до +22%», - отмечается в сообщении.

Добавим

КМИС провел опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 995 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым), на подконтрольной территории.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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