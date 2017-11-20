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Большинство экспертов считает, что Майдан победил - опрос

Большинство экспертов считает, что Майдан победил - опрос

Киев  •  УНН

 • 13159 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Абсолютное большинство экспертов считает, что Майдан победил, и эта позиция доминирует четыре года подряд. Об этом свидетельствуют данные опроса, посвященного оценке событий на Майдане, их последствий и уроков на будущее, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

По результатам проведения опроса, сегодня эксперты преимущественно характеризует Евромайдан как Революцию достоинства - революцию за демократизацию и европейский выбор.

Главными из достигнутых целей Майдана абсолютное большинство экспертов называет восстановление курса на евроинтеграцию и подписания Соглашения об ассоциации, а также свержение власти Виктора Януковича. Реже вспоминают успешные реформы, усиление гражданского общества и начало борьбы с коррупцией.

Наиболее недостижимой целью Евромайдана, по мнению респондентов, является системная борьба с коррупцией, ликвидация всех коррупционных схем, верховенство права и полная "перезагрузка" системы власти, ее качественное обновление.

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Одним из наиболее существенных положительных результатов Майдана эксперты считают подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и получения безвизового режима; активизацию гражданского общества и волонтерского движения; смену власти в результате свержения режима Виктора Януковича; консолидации украинской политической нации и рост национального сознания граждан; а также рост международной поддержки и доверия к Украине со стороны мирового сообщества.

Основными негативными последствиями Майдана стали потеря Украиной территориальной целостности вследствие вооруженной агрессии России (аннексия Крыма и части Донбасса), военный конфликт на Донбассе и ухудшение социально-экономической ситуации и материального положения населения.

Абсолютное большинство опрошенных считает повторение Майдана в краткосрочной перспективе невозможным или маловероятным. Среди причин вероятного возникновения массовых акций протеста эксперты видят коррумпированность власти.

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Чтобы достичь целей Майдана, по мнению экспертов, нужно сосредоточиться на следующих задачах: борьбе с коррупцией, завершении начатых реформ, установлении верховенства права, развития экономики.

В опросе приняло участие 62 эксперта. Для сравнения используются результаты экспертных опросов "Третья годовщина Майдана" 2016 года, "Вторая годовщина Майдана" 2015 года, и "Годовщина Майдана", 2014 года.

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