Більшість експертів вважає, що Майдан переміг - опитування

За результатами проведено опитування, на сьогодні експерти переважно характеризують Євромайдан як Революцію гідності — революцію за демократизацію та європейський вибір.

Головними з досягнутих цілей Майдану абсолютна більшість експертів називає відновлення курсу на євроінтеграцію та підписання Угоди про Асоціацію, а також повалення влади Віктора Януковича. Рідше згадують успішні реформи, посилення громадянського суспільства та початок боротьби з корупцією.

Найбільш недосяжною ціллю Євромайдану, на думку респондентів, є системна боротьба з корупцією, ліквідація всіх корупційних схем, верховенство права та повне “перезавантаження” системи влади, її якісне оновлення.

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Одним з найбільш істотних позитивних наслідків Майдану експерти вважають підписання Угоди про асоціацію з ЄС та отримання безвізового режиму; активізацію громадянського суспільства та волонтерського руху; зміну влади внаслідок усунення режиму Віктора Януковича; консолідацію української політичної нації та зростання національної свідомості громадян; а також ріст міжнародної підтримки та довіри до України з боку світової спільноти.

Основними негативними наслідками Майдану стали втрата Україною територіальної цілісності внаслідок збройної агресії Росії (анексія Криму та частини Донбасу), військовий конфлікт на Донбасі та погіршення соціально-економічної ситуації і матеріального становища населення.

Абсолютна більшість опитаних вважає повторення Майдану у короткостроковій перспективі неможливим або малоймовірним. Серед причин ймовірного виникнення масових акцій протесту експерти вбачають корумпованість влади.

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Щоб досягнути цілей Майдану, на думку експертів, потрібно зосередитися на таких завданнях: боротьбі з корупцією, завершенні розпочатих реформ, встановленні верховенства права, розвитку економіки.

В опитуванні взяло участь 62 експерти. Для порівняння використовуються результати експертних опитувань “Третя річниця Майдану” 2016 року, “Друга річниця Майдану” 2015 року, та “Річниця Майдану”, 2014 року.