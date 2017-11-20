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Більшість експертів вважає, що Майдан переміг - опитування

Більшість експертів вважає, що Майдан переміг - опитування

Київ • УНН

 • 13167 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Абсолютна більшість експертів вважає, що Майдан переміг, і ця позиція домінує чотири роки поспіль. Про це свідчать дані опитування, присвяченого оцінці подій на Майдані, їх наслідків та уроків на майбутнє, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає УНН.

За результатами проведено опитування, на сьогодні експерти переважно характеризують Євромайдан як Революцію гідності — революцію за демократизацію та європейський вибір.

Головними з досягнутих цілей Майдану абсолютна більшість експертів називає відновлення курсу на євроінтеграцію та підписання Угоди про Асоціацію, а також повалення влади Віктора Януковича. Рідше згадують успішні реформи, посилення громадянського суспільства та початок боротьби з корупцією.

Найбільш недосяжною ціллю Євромайдану, на думку респондентів, є системна боротьба з корупцією, ліквідація всіх корупційних схем, верховенство права та повне “перезавантаження” системи влади, її якісне оновлення.

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Одним з найбільш істотних позитивних наслідків Майдану експерти вважають підписання Угоди про асоціацію з ЄС та отримання безвізового режиму; активізацію громадянського суспільства та волонтерського руху; зміну влади внаслідок усунення режиму Віктора Януковича; консолідацію української політичної нації та зростання національної свідомості громадян; а також ріст міжнародної підтримки та довіри до України з боку світової спільноти.

Основними негативними наслідками Майдану стали втрата Україною територіальної цілісності внаслідок збройної агресії Росії (анексія Криму та частини Донбасу), військовий конфлікт на Донбасі та погіршення соціально-економічної ситуації і матеріального становища населення.

Абсолютна більшість опитаних вважає повторення Майдану у короткостроковій перспективі неможливим або малоймовірним. Серед причин ймовірного виникнення масових акцій протесту експерти вбачають корумпованість влади.

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Щоб досягнути цілей Майдану, на думку експертів, потрібно зосередитися на таких завданнях: боротьбі з корупцією, завершенні розпочатих реформ, встановленні верховенства права, розвитку економіки.

В опитуванні взяло участь 62 експерти. Для порівняння використовуються результати експертних опитувань “Третя річниця Майдану” 2016 року, “Друга річниця Майдану” 2015 року, та “Річниця Майдану”, 2014 року.

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