Большинство будут "за": на ближайшем заседании ВР будут голосовать закон о переносе Дня победы на 8 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. На ближайшем заседании Верховной Рады состоится голосование законопроекта №9278 о переносе Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне на 8 мая. Как сообщили УНН источники в Парламенте, члены комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики единодушно поддерживают закон, и вероятно, большинство парламентариев проголосуют “за”.
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“Голосование состоится на ближайшем заседании. Относительно результатов, то это покажет табло. Но на комитете ( по вопросам гуманитарной и информационной политики – ред.) все голосовали единогласно. В зале, думаю, только группы бывшего ОПЗЖ не поддержат”, – сообщили в комментарии УНН.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает 8 мая - Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, и подписал указ об установлении в Украине 9 мая Днем Европы.
Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и рекомендовал принять его за основу и в целом.