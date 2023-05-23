Большинство будут "за": на ближайшем заседании ВР будут голосовать закон о переносе Дня победы на 8 мая

Цитата

“Голосование состоится на ближайшем заседании. Относительно результатов, то это покажет табло. Но на комитете ( по вопросам гуманитарной и информационной политики – ред.) все голосовали единогласно. В зале, думаю, только группы бывшего ОПЗЖ не поддержат”, – сообщили в комментарии УНН.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает 8 мая - Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, и подписал указ об установлении в Украине 9 мая Днем Европы.

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и рекомендовал принять его за основу и в целом.