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Більшість будуть “за”: на найближчому засіданні ВР голосуватимуть закон про перенесення Дня перемоги на 8 травня

Більшість будуть “за”: на найближчому засіданні ВР голосуватимуть закон про перенесення Дня перемоги на 8 травня

Київ • УНН

 • 528627 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. На найближчому засіданні Верховної ради відбудеться голосування законопроєкту №9278 про перенесення Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на 8 травня. Як повідомили УНН джерела в Парламенті, члени комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики одностайно підтримують закон, та ймовірно, більшість парламентарів проголосують “за”.

Цитата

“Голосування відбудеться на найближчому засіданні. Щодо результатів, то це покаже табло. Але на комітеті ( з питань гуманітарної та інформаційної політики – ред.) усі голосували одностайно. В залі, думаю, тільки групи колишнього ОПЗЖ не підтримають”, – повідомили у коментарі УНН.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який встановлює 8 травня - Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, і підписав указ про встановлення в Україні 9 травня Днем Європи.

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років і рекомендував ухвалити його за основу і в цілому.

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