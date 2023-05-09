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Ініціатива Зеленського про День пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня пройшла комітет: у залі ВР очікують цього місяця

Київ • УНН

 • 835250 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років і рекомендував ухвалити його за основу і в цілому. Про це повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

«Комітет гуманітарної та інформаційної політики на своєму засіданні одноголосно підтримав законопроєкт Президента України Володимир Зеленський 9278 і рекомендував ухвалити його за основу і в цілому. Переконана, що Верховна Рада проголосує його в сесійній залі вже цього місяця!» - написала Кравчук.

Також нардеп повідомила, коли ж буде вихідний день після закінчення воєнного стану.

«Він також переноситься на 8 травня, День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років», - зазначила Кравчук.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який встановлює 8 травня - Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, і підписав указ про встановлення в Україні 9 травня Днем Європи.

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