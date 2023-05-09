Инициатива Зеленского о Дне памяти и победы над нацизмом 8 мая прошла комитет: в зале ВР ожидают в этом месяце

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов и рекомендовал принять его за основу и в целом. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Комитет гуманитарной и информационной политики на своем заседании единогласно поддержал законопроект Президента Украины Владимир Зеленский 9278 и рекомендовал принять его за основу и в целом. Убеждена, что Верховная Рада проголосует его в сессионном зале уже в этом месяце!» - написала Кравчук.

Также нардеп сообщила, когда же будет выходной день после окончания военного положения.

«Он также переносится на 8 мая, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов», - отметила Кравчук.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который устанавливает 8 мая - Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, и подписал указ об установлении в Украине 9 мая Днем Европы.

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