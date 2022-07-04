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"Больше я никуда не пойду. Отправили нас как мясо": ГУР перехватило разговор оккупанта с матерью

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Главное управление разведки Минобороны выложило перехваченный разговор оккупанта с матерью, где тот рассказывает о намерении вырваться с войны рф против Украины, пишет УНН.

Детали

Оккупант, желающий вернуться с войны, просит маму обращаться в прокуратуру из-за невозможности получить соответствующие документы.

Также рассказывает, как их подразделение выходило из окружения: «Мы из окружения вышли. Всю ночь пешком шли. Один подорвался на гранате. Раненый уехал. Один вперед пошел. Меня не задело, а его задело. Мы из окружения вышли. Больше я никуда не пойду. Пошли они на… (к черту). Отправили нас как мясо».

Рашист однозначно комментирует свои намерения: «Сейчас мой начальник поедет к ним и скажет, что такой-то едет домой и все, на… (плевать).

Дополнение

Российские оккупанты так "выгребают" от украинских военных, что называют эту войну адом для себя.

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