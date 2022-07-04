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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 22325 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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"Більше я нікуди не піду. Відправили нас як м’ясо": ГУР перехопило розмову окупанта з матір'ю

"Більше я нікуди не піду. Відправили нас як м’ясо": ГУР перехопило розмову окупанта з матір'ю

Київ • УНН

 • 97394 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони виклало перехоплену розмову окупанта з матір'ю, де той розповідає про намір вирватис з війни рф проти України, пише УНН.

Деталі

Окупант, який хоче повернутися з війни, просить маму звертатися в прокуратуру через неможливість отримати відповідні документи.

Також розповідає, як їхній підрозділ виходив з оточення: «Ми з оточення вийшли. Всю ніч пішки йшли. Один підірвався на гранаті. Поранений поїхав. Один вперед пішов. Мене не зачепило, а його зачепило. Ми з оточення вийшли. Більше я нікуди не піду. Пішли вони на… (до біса). Відправили нас як м’ясо».

Рашист однозначно коментує свої наміри: «Зараз мій начальник поїде до них і скаже, що такий їде додому і все, на… (начхати).

Доповнення

Російські окупанти так "вигрібають" від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе.

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