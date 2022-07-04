"Більше я нікуди не піду. Відправили нас як м’ясо": ГУР перехопило розмову окупанта з матір'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони виклало перехоплену розмову окупанта з матір'ю, де той розповідає про намір вирватис з війни рф проти України, пише УНН.
Деталі
Окупант, який хоче повернутися з війни, просить маму звертатися в прокуратуру через неможливість отримати відповідні документи.
Також розповідає, як їхній підрозділ виходив з оточення: «Ми з оточення вийшли. Всю ніч пішки йшли. Один підірвався на гранаті. Поранений поїхав. Один вперед пішов. Мене не зачепило, а його зачепило. Ми з оточення вийшли. Більше я нікуди не піду. Пішли вони на… (до біса). Відправили нас як м’ясо».
Рашист однозначно коментує свої наміри: «Зараз мій начальник поїде до них і скаже, що такий їде додому і все, на… (начхати).
Доповнення
Російські окупанти так "вигрібають" від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе.