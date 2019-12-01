Более сотни членов группировки ИГ показались правительства Афганистана

Согласно заявлению 201-го корпуса Национальной армии Афганистана, среди сдавшихся - 49 боевиков "ИГ", 21 женщина и 43 ребенка.

Военные также утверждают, что члены "Исламского государства" сдали представителям безопасности служб 35 единиц оружия.

Десятки представителей группировки и их семьи жили в районы Шинвари и других районах провинции Нангґархар с тех пор, как "ИД" заявила о своем присутствии в Афганистане в 2014 году.

Боевики "Исламского государства" воевали как с правительственными войсками, так и с другим группировкам "Талибан", а также взяли на себя ответственность за ряд нападений на гражданских лиц в этой стране.

Напомним, ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне.