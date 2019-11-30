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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 24533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105303 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 85186 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 104976 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117066 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147000 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147717 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, осуществленный в пятницу днем в центре британской столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Британская полиция назвала имя человека, который напал на людей с ножом на Лондонском мосту, в результате чего два человека погибли.

Это 28-летний Усман Хан, который был осужден за преступления терроризма и освобожден из тюрьмы в прошлом году.

"Он был известен властям, поскольку в 2012 году был осужден за преступления, связанные с терроризмом", - заявил главный сотрудник британской контртеррористической полиции Нил Басу.

Усман Хан был освобожден из тюрьмы в декабре 2018 года по лицензии. В Британии на человека, освобожденную по лицензии, распространяются условия на срок его заключения после выхода из тюрьмы. По информации The Times, Хан согласился носить электронный браслет.

По словам Басу, кроме убитого мужчины и женщины, еще три человека, человек и две женщины, получили ранения и остаются в больнице.

Напомним, два человека погибли, еще три ранены во время резни на Лондонском мосту. Комиссар Крессида Дик рассказала, что все пострадавшие находятся в больнице.

Днем 29 ноября полицейские прибыли на Лондонский мост через информацию о резне. Правоохранители застрелили нападавшего. На нем обнаружили поддельный взрывное устройство. Глава антитеррористического управления полиции Великобритании Нил Басу назвал нападение терактом.

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