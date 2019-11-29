Теракт у Лондоні: стала відома кількість загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. За даними британської поліції, дві людини загинули, ще три поранені під час різанини на Лондонському мосту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Комісар Крессіда Дік розповіла, що всі постраждалі перебувають у лікарні.
Нагадаємо, день 29 листопада поліцейські прибули на Лондонський міст через інформацію про різанину. Правоохоронці застрелили нападника. На ньому виявили підробний вибуховий пристрій. Голова антитерористичного управління поліції Великої Британії Ніл Басу назвав напад терактом.