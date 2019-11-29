Теракт в Лондоне: стало известно количество погибших

Комиссар Крессида Дик рассказала, что все пострадавшие находятся в больнице.

Напомним, день 29 ноября полицейские прибыли на Лондонский мост через информацию о резне. Правоохранители застрелили нападавшего. На нем обнаружили поддельный взрывное устройство. Глава антитеррористического управления полиции Великобритании Нил Басу назвал нападение терактом.