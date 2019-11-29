Теракт в Лондоне: стало известно количество погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По данным британской полиции, два человека погибли, еще три ранены во время резни на Лондонском мосту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Комиссар Крессида Дик рассказала, что все пострадавшие находятся в больнице.
Напомним, день 29 ноября полицейские прибыли на Лондонский мост через информацию о резне. Правоохранители застрелили нападавшего. На нем обнаружили поддельный взрывное устройство. Глава антитеррористического управления полиции Великобритании Нил Басу назвал нападение терактом.