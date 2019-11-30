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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт, здійснений в п'ятницю вдень у центрі британської столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Британська поліція назвала ім'я чоловіка, який напав на людей з ножем на Лондонському мосту, в результаті чого двоє людей померли.

Це 28-річний Усман Хан, який був засуджений за злочини тероризму і звільнений з в'язниці в минулому році.

"Він був відомий владі, оскільки в 2012 році був засуджений за злочини, пов'язані з тероризмом", - заявив головний співробітник британської контртерористичної поліції Ніл Басу.

Усман Хан був звільнений з в'язниці в грудні 2018 року по ліцензії. У Британії на людину, звільнену за ліцензією, поширюються умови на термін його ув'язнення після виходу з в'язниці. За інформацією The Times, Хан погодився носити електронний браслет.

За словами Басу, окрім вбитого чоловіка і жінки, ще троє осіб, чоловік та дві жінки, отримали поранення і залишаються в лікарні.

Нагадаємо, дві людини загинули, ще три поранені під час різанини на Лондонському мосту. Комісар Крессіда Дік розповіла, що всі постраждалі перебувають у лікарні.

Вдень 29 листопада поліцейські прибули на Лондонський міст через інформацію про різанину. Правоохоронці застрелили нападника. На ньому виявили підробний вибуховий пристрій. Голова антитерористичного управління поліції Великої Британії Ніл Басу назвав напад терактом.

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