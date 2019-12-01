Більше сотні членів угруповання ІДІЛ здалися уряду Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. 113 членів екстремістського угруповання "Ісламська держава" здалися уряду Афганістану 1 грудня в районі Ачин провінції Нанґархар. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з заявою 201-го корпусу Національної армії Афганістану, серед тих, хто здався – 49 бойовиків "ІД", 21 жінка та 43 дитини.
Військові також стверджують, що члени "Ісламської держави" здали представникам безпекових служб 35 одиниць зброї.
Десятки представників угруповання та їхні родини мешкали в райони Шинварі та інших районах провінції Нангґархар з того часу, як "ІД" заявила про свою присутність в Афганістані в 2014 році.
Бойовики "Ісламської держави" воювали як з урядовими війсками, так і з іншим угрупованням "Талібан", а також взяли на себе відповідальність за низку нападів на цивільних осіб в цій країні.
Нагадаємо, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт в Лондоні.