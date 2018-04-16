Более половины киевлян живут в построенных "Киевгорстроем" квартирах

""Киевгорстрой" работает на столичном рынке недвижимости с 1955 года. За эти 63 года с компанией происходило многое. Основав основные принципы работы в послевоенные годы, она выстояла и при многочисленных партийных лидерах, и при провозглашении независимости, и при нелегких 90-х и не менее сложных "нулевых". Несмотря ни на что, "Киевгорстрой" остается лидером рынка", - сказал Кушнир.

Президент холдинга отметил, что на сегодняшний день все Департаменты и подразделения Холдинговой компании работают в штатном режиме. В полную силу функционирует Центральный отдел продаж, а также отделы продаж на объектах. На строительных площадках работы ведутся по графику. Все звенья строительного процесса и реализации недвижимости находятся в активных стадиях.

"Сотрудники компании как-то подсчитали, что сегодня в квартирах, построенных "Киевгорстроем", живет около 2 млн киевлян (согласно официальной статистике по состоянию на июнь 2017 года в столице проживало чуть более 2,9 млн человек - ред.). Ежегодно люди инвестируют в компанию около 3,5 млрд грн. Это наша гордость и ответственность одновременно. Выполнение обязательств перед инвесторами является главным приоритетом работы "Киевгорстроя". У компании нет ни одного незаконченного объекта, абсолютно все дома достраиваются и передаются покупателям, как и должно быть. Так было, и так будет и впредь", - отметил Кушнир.

Также он напомнил, что компания предлагает инвесторам целый ряд финансовых инструментов для приобретения жилья: рассрочка, ипотека или скидки при условии стопроцентной оплаты.