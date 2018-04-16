Більше половини киян живуть у збудованих “Київміськбудом” квартирах

“„Київміськбуд“ працює на столичному ринку нерухомості з 1955 року. За ці 63 роки з компанією відбувалося багато чого. Заснувавши основні принципи роботи в післявоєнні роки, вона вистояла і при численних партійних лідерах, і при проголошенні незалежності, і при нелегких 90-х і не менш складних „нульових“. Не дивлячись ні на що, „Київміськбуд“ залишається лідером ринку”, — сказав Кушнір.

Президент холдингу наголосив, що на сьогоднішній день всі Департаменти та підрозділи Холдингової компанії працюють в штатному режимі. У повну силу функціонує Центральний відділ продажів, а також відділи продажів на об’єктах. На будівельних майданчиках роботи ведуться за графіком. Всі ланки будівельного процесу і реалізації нерухомості знаходяться в активних стадіях.

“Співробітники компанії якось підрахували, що сьогодні в квартирах, побудованих „Київміськбудом“, живе близько 2 млн киян (відповідно до офіційної статистики станом на червень 2017 року у столиці проживало трохи більше 2,9 млн осіб — ред.). Щорічно люди інвестують в компанію близько 3,5 млрд грн. Це наша гордість і відповідальність одночасно. Виконання зобов’язань перед інвесторами є головним пріоритетом роботи „Київміськбуду“. У компанії немає жодного незакінченого об’єкта, абсолютно всі будинки добудовуються і передаються покупцям, як і повинно бути. Так було, і так буде і надалі”, — наголосив Кушнір.

Також він нагадав, що компанія пропонує інвесторам цілий ряд фінансових інструментів для придбання житла: розстрочка, іпотека чи знижки за умови стовідсоткової оплати.