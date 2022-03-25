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Более половины детей Украины покинули свои дома из-за войны-ЮНИСЕФ

Киев • УНН

 • 152387 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Один месяц войны в Украине привел к перемещению 4,3 миллионов детей - больше половины от 7,5 миллионов детского населения страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал ЮНИСЕФ.

Более половины детей Украины покинули свои дома из-за войны-ЮНИСЕФ

Детали

Один месяц войны в Украине привел к перемещению 4,3 миллионов детей - больше половины от 7,5 миллионов детского населения страны. Сюда входит более 1,8 миллиона детей, которые переехали в соседние страны как беженцы, и 2,5 миллиона тех, кто сейчас являются внутренне перемещенными лицами внутри Украины

Цитата

"Война вызвала одно из самых массовых перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь длительные последствия для следующих поколений. Безопасность, благополучие детей и доступ к основным услугам находятся под угрозой непрерывного ужасного насилия", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

В Украине ЮНИСЕФ доставил медицинские товары до 49 больниц в 9 регионах, включая Киев, Харьков, Днепр и Львов, улучшив доступ к медицинской помощи для 400 000 матерей, новорожденных и детей.

Напомним

За месяц войны в Украине погибли 128 детей - Офис Генпрокурора.

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