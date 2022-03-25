Более половины детей Украины покинули свои дома из-за войны-ЮНИСЕФ

Детали

Один месяц войны в Украине привел к перемещению 4,3 миллионов детей - больше половины от 7,5 миллионов детского населения страны. Сюда входит более 1,8 миллиона детей, которые переехали в соседние страны как беженцы, и 2,5 миллиона тех, кто сейчас являются внутренне перемещенными лицами внутри Украины

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"Война вызвала одно из самых массовых перемещений детей со времен Второй мировой войны. Это мрачная веха, которая может иметь длительные последствия для следующих поколений. Безопасность, благополучие детей и доступ к основным услугам находятся под угрозой непрерывного ужасного насилия", - сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

В Украине ЮНИСЕФ доставил медицинские товары до 49 больниц в 9 регионах, включая Киев, Харьков, Днепр и Львов, улучшив доступ к медицинской помощи для 400 000 матерей, новорожденных и детей.

Напомним

За месяц войны в Украине погибли 128 детей - Офис Генпрокурора.