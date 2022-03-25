Більше половини дітей України покинули свої домівки через війну – ЮНІСЕФ

Деталі

Один місяць війни в Україні призвів до переміщення 4,3 мільйонів дітей – більше половини від 7,5 мільйонів дитячого населення країни. Сюди входить понад 1,8 мільйона дітей, які переїхали в сусідні країни як біженці, і 2,5 мільйона тих, хто зараз є внутрішньо переміщеними особами всередині України

Цитата

"Війна спричинила одне з найшвидших масових переміщень дітей з часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати тривалі наслідки для наступних поколінь. Безпека, благополуччя дітей та доступ до основних послуг знаходяться під загрозою безперервного жахливого насильства", - сказала виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

В Україні ЮНІСЕФ доставив медичні товари до 49 лікарень у 9 регіонах, включаючи Київ, Харків, Дніпро та Львів, покращивши доступ до медичної допомоги для 400 000 матерів, новонароджених та дітей.

Нагадаємо

За місяць війни в Україні загинули 128 дітей - Офіс Генпрокурора.